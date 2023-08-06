На монумент «Батьківщина-мати» у Києві встановили тризуб: фото і відео

Монтажні роботи планують завершити до Дня прапора України — 23 серпня.

У неділю, 6 серпня, у Києві на монументі «Батьківщина-мати» замість демонтованого радянського символа встановили український герб. Фото і відео поширюють в мережі.

Тризуб доправили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок. Вже сьогодні роботу завершено.

Монтажні роботи планують завершити до Дня прапора України — 23 серпня.

Відео: Ян Доброносов

Раніше ми писали, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві хочуть перейменувати на «Україна-мати».

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