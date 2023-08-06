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Премії працівників апаратів судів можуть зрости до 40% у другій половині 2023 року – ДСА

Для підвищення рівня стимулюючих виплат необхідно 548,8 млн. гривень

У цивільних осіб, які мають не задекларовану зброю та боєприпаси, буде місяць на їх декларування або здачу

У законі встановлять, що цивільним особам забороняється носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні в реєстрах і базах даних МВС чи які не задекларовані в органах Національної поліції, на території, де не ведуться бойові дії.

Виконавчі органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за належну реалізацію повноважень у сфері охорони довкілля: Верховний Суд

Саме на виконавчі органи відповідної сільської або міської ради покладаються повноваження щодо вирішення питань поводження з побутовими відходами, ліквідації сміттєзвалищ та вжиття інших заходів з метою запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки, - Верховний Суд.

  1. В Україні

На монумент «Батьківщина-мати» у Києві встановили тризуб: фото і відео

08:36, 6 серпня 2023
Монтажні роботи планують завершити до Дня прапора України — 23 серпня.
На монумент «Батьківщина-мати» у Києві встановили тризуб: фото і відео
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У неділю, 6 серпня, у Києві на монументі «Батьківщина-мати» замість демонтованого радянського символа встановили український герб. Фото і відео поширюють в мережі.

Тризуб доправили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок. Вже сьогодні роботу завершено.

Монтажні роботи планують завершити до Дня прапора України — 23 серпня.

Відео: Ян Доброносов

Раніше ми писали, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві хочуть перейменувати на «Україна-мати».

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