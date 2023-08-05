У Києві розпочали монтаж тризуба на щит Батьківщини-матері, відео

На монумент «Батьківщина-мати» почали підіймати тризуб.

У суботу, 5 серпня, у Києві почали встановлення тризуба на щит «Батьківщини-матері» - на данний момент здійснюється підняття герба на монумент. Відео підняття тризуба публікують місцеві жителі у соціальних мережах.

Установку тризуба кілька разів переносили через сильні пориви вітру.

Представник компанії, яка займається встановленням тризуба, повідомив, що сам процес підйому займе 15-20 хв, а закріплення ще три години.

Раніше ми писали, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві хочуть перейменувати на «Україна-мати».

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