У Києві врятували поранену козулю: з’явилося відео

Козуля мала важке поранення на спині.

У Святошинському районі Києва місцеві жителі та співробітники поліції врятували козулю, яка лежала на узбіччі дороги.

Тварина була у безпорадному стані та мала поранення на спині.

Козулю завантажили до автомобіля громадян, які зупинилися допомогти. Поліцейські супроводили авто до лікарні ветеринарної медицини, де тварині надали допомогу.

«Сподіваємося, що з козулею буде все гаразд та вона швидко одужає, — зазначили у Патрульній поліції Києва.

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