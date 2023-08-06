В Киеве спасли раненую косулю: появилось видео

Косуля имела тяжелое ранения на спине.

В Святошинском районе Киева местные жители и сотрудники полиции спасли косулю, которая лежала на обочине дороги.

Животное было в беспомощном состоянии и имело ранения на спине.

Косулю погрузили в автомобиль граждан, которые остановились помочь. Полицейские сопровождали автомобиль в больницу ветеринарной медицины, где животному оказали помощь.

«Надеемся, что с косулей будет все хорошо и она быстро поправится, — отметили в Патрульной полиции Киева.

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