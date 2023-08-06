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Депутаты предлагают остановить в отношении военнослужащих исполнительные производства и сняты наложенные аресты на счета

08:00, 6 августа 2023
Предлагается остановить в отношении военнослужащих все исполнительные производства, кроме решений о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и снять наложенные аресты на счета.
Депутаты предлагают остановить в отношении военнослужащих исполнительные производства и сняты наложенные аресты на счета
Фото: denzadnem.com.ua
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Относительно военнослужащих предлагают остановить исполнительные производства и снять наложенные аресты на счета. Соответствующая идея заложена в законопроект 9556 о внесении изменений в Закон Украины «Об исполнительном производстве» по некоторым вопросам осуществления исполнительного производства по должникам, проходящим военную службу в период действия военного положения в Украине.

Вместе с тем, такая остановка предлагается не распространять на решение о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью.

Как указывают народные депутаты – авторы проекта, в них поступают многочисленные обращения от военнослужащих о продолжении в отношении них исполнительных действий, наложении арестов и взысканий.

Во-первых, законопроект предлагает изложить в новой редакции пункт 1 части первой 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Согласно новой редакции исполнитель будет обязан остановить совершение исполнительных действий в случае прохождения должником таких видов военной службы:

  • срочной военной службы,
  • военной службы по призыву лиц офицерского состава,
  • военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период,
  • военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период,
  • военной службы по контракту (в период действия военного положения в Украине),
  • или если должник проходит военную службу и выполняет боевые задания военной службы в боевой обстановке или в районе проведения антитеррористической операции, осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В то же время положение о приостановлении совершения исполнительных действий не будет распространяться на такие исполнительные производства (за исключением случаев, предусмотренных в действующей редакции п. 1 ч. 1 ст. 34), когда согласно условиям службы проведение исполнительных действий невозможно или по просьбе взыскателя, который проходит один из видов военной службы, указанной в абзаце первом настоящего пункта):

  • взыскание алиментов,
  • возмещение вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью.
  • Указанная норма предлагается для того, чтобы не останавливать исполнительные производства по наиболее социально острым делам, таким как содержание малолетних и несовершеннолетних детей.

Во-вторых, изменениями в части четвертой статьи 35 этого же Закона предлагается предусмотреть для вышеупомянутых категорий военнослужащих снятие ареста на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг и электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах. в течение срока, на который исполнитель останавливает совершение исполнительных действий.

Указанная норма предлагается для того, чтобы создать правовые основания снятия арестов на счета военных, наложенные до вступления в силу настоящей законодательной инициативы или которые могут быть наложены после вступления в силу.

Автор: Наталья Мамченко

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