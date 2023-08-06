Мечтал вернуться в СССР и желал смерти украинцам: разоблачен поклонник рф

Злоумышленник также дома хранил патроны.

Фото: pikist.com

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине по факту распространения, а также публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины и по факту незаконного приобретения и хранения боевых припасов предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Как отметили в ведомстве, житель села Липковатовка Харьковского района систематически распространял в соцсетях сообщения в поддержку россии и активно репостил публикации с символикой коммунистического тоталитарного режима.

«Например, в одном из распространенных сообщений подозреваемый признался, что «любит россию». А дальше было указано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла на руки наш, русский флаг и станцевала «Калинку» на фоне пашущих ей в след желто-голубых бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наше священное праздник Победы». Также подозреваемый ставил ругательства на сообщения о том, чтобы «бандеровцы сдохли, а украинские земли сравняли с землей».

Однако и на этом преступная «карьера» мужчины не закончилась. На территории его домовладения правоохранители обнаружили более 100 патронов», - сообщили в прокуратуре.

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