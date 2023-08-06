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Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

Правительство предлагает установить основания для невнесения данных в Реестр коррупционеров

Кабмин предлагает усовершенствовать порядок привлечения к ответственности в сфере декларирования

В «Слуге народа» рассказали, что Конституция будет изменена, и там не будет упоминаний о городах и селах

В Конституции после войны не будет городов, поселков или сел, – рассказали в «Слуге народа».

Принудительное изъятие земель без решения суда для строительства критической инфраструктуры: Верховная Рада может одобрить законопроект

Предлагается принудительное изъятие, отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, по мотивам общественной необходимости для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории во время действия военного положения и в течение 10 лет со дня его прекращения осуществлять без решения суда.

Верховная Рада расширила основания для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам в ГПК

Впрочем, по мнению ГНЭУ, такие изменения могут внести путаницу в судебную практику.

  1. В Украине

Мечтал вернуться в СССР и желал смерти украинцам: разоблачен поклонник рф

07:00, 6 августа 2023
Злоумышленник также дома хранил патроны.
Мечтал вернуться в СССР и желал смерти украинцам: разоблачен поклонник рф
Фото: pikist.com
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В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине по факту распространения, а также публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины и по факту незаконного приобретения и хранения боевых припасов предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Как отметили в ведомстве, житель села Липковатовка Харьковского района систематически распространял в соцсетях сообщения в поддержку россии и активно репостил публикации с символикой коммунистического тоталитарного режима.

«Например, в одном из распространенных сообщений подозреваемый признался, что «любит россию». А дальше было указано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла на руки наш, русский флаг и станцевала «Калинку» на фоне пашущих ей в след желто-голубых бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наше священное праздник Победы». Также подозреваемый ставил ругательства на сообщения о том, чтобы «бандеровцы сдохли, а украинские земли сравняли с землей».

Однако и на этом преступная «карьера» мужчины не закончилась. На территории его домовладения правоохранители обнаружили более 100 патронов», - сообщили в прокуратуре.

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