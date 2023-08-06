Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Опубліковано закон про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексу щодо захисту прав дітей на нерухомість

Закон щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам набуде чинності у жовтні.

Уряд пропонує встановити підстави для невнесення даних до Реєстру корупціонерів

Кабмін пропонує удосконалити порядок притягнення до відповідальності у сфері декларування.

У «Слузі народу» розповіли, що Конституція буде змінена, і там не буде згадок про міста та села

У Конституції після війни не буде міст, селищ чи сіл, - розповіли у «Слузі народу».

Примусове вилучення земель без рішення суду для будівництва критичної інфраструктури: Верховна Рада може схвалити законопроект

Пропонується примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії під час дії воєнного стану та протягом 10 років з дня його припинення здійснювати без рішення суду.

Верховна Рада розширила підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у ЦПК

Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

  1. В Україні

Мріяв повернутись до СРСР та бажав смерті українцям: викрито шанувальника рф

07:00, 6 серпня 2023
Зловмисник також вдома зберігав набої.
Мріяв повернутись до СРСР та бажав смерті українцям: викрито шанувальника рф
Фото: pikist.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Харківській області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку за фактом поширення, а також публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірним, заперечення збройної агресії рф проти України та за фактом незаконного придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Як зазначили у відомстві, мешканець села Липкуватівка Харківського району систематично поширював у соцмережах дописи на підтримку рф та активно репостив публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму. 

«Наприклад, в одному з поширених дописів підозрюваний зізнався, що «любит россию». А далі було вказано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала «Калинку» на фоне орущих ей в след жовто-блакитных бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы». Також підозрюваний ставив лайки на дописи про те, щоб «бандеровцы сдохли, а украинские земли сровняли с землей».

Проте і на цьому злочинна «кар‘єра» чоловіка не закінчилась. На території його домоволодіння правоохоронці виявило понад 100 набоїв», - повідомили у прокуратурі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Сас
    Сергій Сас
    суддя Конституційного Суду України у відставці
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді