Мріяв повернутись до СРСР та бажав смерті українцям: викрито шанувальника рф

Зловмисник також вдома зберігав набої.

Фото: pikist.com

У Харківській області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку за фактом поширення, а також публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірним, заперечення збройної агресії рф проти України та за фактом незаконного придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Як зазначили у відомстві, мешканець села Липкуватівка Харківського району систематично поширював у соцмережах дописи на підтримку рф та активно репостив публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму.

«Наприклад, в одному з поширених дописів підозрюваний зізнався, що «любит россию». А далі було вказано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала «Калинку» на фоне орущих ей в след жовто-блакитных бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы». Також підозрюваний ставив лайки на дописи про те, щоб «бандеровцы сдохли, а украинские земли сровняли с землей».

Проте і на цьому злочинна «кар‘єра» чоловіка не закінчилась. На території його домоволодіння правоохоронці виявило понад 100 набоїв», - повідомили у прокуратурі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.