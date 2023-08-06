Як виключити відомості про засновників громадських формувань з ЄДР: роз’яснення

Українцям пояснили, що треба зробити для виключення з ЄДР відомостей про засновників громадських формувань.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, що віднедавна стало можливим виключення відомостей про засновників громадських формувань з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

«Міністерство юстиції України 04 липня 2023 року прийняло наказ № 2469/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2023 року №1145/40201, який набув чинності 17 липня 2023 року.

Положеннями наказу № 2469/5 передбачається внесення змін до форми 4 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування», з викладенням її у новій редакції, з доповненням переліку відомостей про зміни щодо громадського формування таким типом змін, як «Виключення відомостей про засновників».

Оновлену форму заяви можна переглянути та завантажити за посиланням.

Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу – громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яке стосується виключення відомостей про засновників такого громадського формування з Єдиного державного реєстру, до суб’єкта державної реєстрації необхідно подати документи, які передбачені частиною четвертою статті 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію), а саме:

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування, форма 4;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

- реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;

- документ про сплату адміністративного збору.

Звертаємо увагу, що рішення уповноваженого органу стосовно внесення змін до відомостей має бути прийняте в порядку визначеному статутом такого громадського формування, та відповідати вимогам, встановленим Законом про реєстрацію», - сказано у повідомленні.

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