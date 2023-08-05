В Тульській та Калузькій областях рф пролунали потужні вибухи, відео

В росії знову лунають вибухи.

У суботу, 5 серпня, в Тульській та Калузькій областях росії пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Також вони оприлюднили відео, на яких видно сліди від ракет.

Деякі місцеві жителі зазначають, що у них нібито працювало система ППО. Інші кажуть, що бачили літак.

Раніше повідомлялося, що у Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер.

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