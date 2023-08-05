В Україні відновлять подання фінансової звітності для політичних партій

Звіти політичних партій перевірятиме НАЗК.

В Україні планують відновити подання фінансової звітності для всіх політичних партій. Про це йдеться на Телеграм-каналі «Слуги народу».

Народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов зазначив, що звіти політичних партій перевірятиме НАЗК.

«Закон передбачає, що він вступає в дію через 60 днів і ще мають 90 днів політичні партії, які представлені в парламенті, для того щоб подати відповідні звіти. 120 днів мають всі інші політичні партії, як є в Україні для того щоб подати звітність», - сказав Маслов.

«Надзвичайно важливо для того, щоб люди бачили, хто отримує фінансування, від кого отримує, куди направляють відповідні кошти, політичні партії», - додав Маслов.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у «Слузі народу» хочуть відновити фінансове звітування партій перед НАЗК.

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