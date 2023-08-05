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  1. У світі

Заборона абортів у США: техаський суд став на бік жінок

19:10, 5 серпня 2023
Суддя Техасу постановив, що жінки у штаті зможуть зробити аборт, але не всі.
Заборона абортів у США: техаський суд став на бік жінок
Фото: theguardian.com
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховний суд США скасував право жінок на аборт.

Однак суд Техасу ухвалив рішення, що жінки в штаті, які мають серйозні ускладнення під час вагітності, зможуть зробити аборт, незважаючи на заборону, повідомляє CNN.

Суддя ухвалив, що заборона на аборти в штаті не застосовуватиметься до жінок після 6 тижнів вагітності у випадках, коли життя чи здоров'я пацієнтки можуть бути під загрозою.

У своїй ухвалі суддя підкреслив, що закон «створив неминучий ризик того», що лікарі в Техасі побоюватимуться кримінальної відповідальності і через це відмовлятимуться надавати допомогу вагітним жінкам, для яких аборт може врятувати життя чи здоров'я.

Видання зазначає, що прокуратура штату подала апеляцію, щоб «припинити спробу судді скасувати закони Техасу про аборти до ухвалення рішення Верховним судом Техасу».

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