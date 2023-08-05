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Запрет абортов в США: техасский суд принял сторону женщин

19:10, 5 августа 2023
Судья Техаса постановил, что женщины в штате могут сделать аборт, но не все.
Запрет абортов в США: техасский суд принял сторону женщин
Фото: theguardian.com
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховный суд США отменил право женщин на аборт.

Однако суд Техаса принял решение, что женщины в штате, которые имеют серьезные осложнения во время беременности, смогут сделать аборт, несмотря на запрет, передает CNN.

Судья постановил, что запрет на аборты в штате не будет применяться к женщинам после 6 недель беременности в случаях, когда жизнь или здоровье пациентки могут быть под угрозой.

В своем решение судья подчеркнул, что закон «создал неизбежный риск того», что врачи в Техасе будут опасаться уголовной ответственности и из-за этого будут отказываться оказывать помощь беременным женщинам, для которых аборт может спасти жизнь или здоровье.

Издание отмечает, что прокуратура штата будет подала апелляцию, чтобы «прекратить попытку судьи отменить законы Техаса об абортах до принятия решения Верховным судом Техаса».

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