Разбросали яд для бездомных кошек: полиция Киева начала уголовное производство

В столице от действий злоумышленников погибло одно животное.

В Соломенском районе Киева неизвестные разбросали ядовитое вещество для бездомных кошек. Известно, что от таких действий уже погибло одно животное, другое находится в ветеринарной клинике.

Как сообщили в столичной полиции, к ним обратились представители Киевского общества защиты животных по факту жестокого обращения с животными на улице Ивана Пулюя.

По данному факту следователь Соломенского управления полиции возбудил уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

Проводятся мероприятия по установлению лиц причастных к преступлению и привлечению их к уголовной ответственности.

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