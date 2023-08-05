Розкидали отруту для безпритульних котів: поліція Києва розпочала кримінальне провадження

У столиці від дій зловмисників загинула одна тварина.

У Солом’янському районі Києва невідомі особи розкидали отруйну речовину для безпритульних котів. Відомо, що від таких дій вже загинула одна тварина, інша знаходиться у ветеринарній клініці.

Як повідомили у столичній поліції, до них звернулись представники Київського товариства захисту тварин за фактом жорстокого поводження із тваринами на вулиці Івана Пулюя.

За даним фактом слідчий Солом’янського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Наразі проводяться заходи по встановленню осіб причетних до злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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