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  1. В Україні

$8500 за «квиток» за кордон для ухилянта: на Одещині викрили ділка

07:43, 6 серпня 2023
За гроші «бізнесмен» обіцяв зняття з військового обліку з виготовленням документів для виїзду за кордон.
$8500 за «квиток» за кордон для ухилянта: на Одещині викрили ділка
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що у Одеській області поліцейські викрили зловмисника, який допомагав чоловікам у незаконному виїзді за кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Ціна «послуги» чоловіка складала 8500 доларів США. За ці гроші він обіцяв зняття з військового обліку з виготовленням документів для виїзду за кордон.

«Фігурант пропонував вплинути на службових осіб центру комплектування для прийняття рішення щодо зняття чоловіка призовного віку з військового обліку за станом здоров’я та виготовлення документів, що дозволяють безперешкодний перетин державного кордону України.

2 серпня чоловіка було затримано під час одержання 8500 доларів США», - сказано у повідомленні.

«Бізнесмену» повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом), ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тепер зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Раніше ми писали, що на Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно лікаря, який обіцяв здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди.

Додамо, на Полтавщині викрили на хабарі у 4000 доларів США начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин.

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