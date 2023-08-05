Загибель дитини у літньому таборі на Київщині: вихователю загрожує до 8 років позбавлення волі

Тренер, який відповідав за життя вихованців, вже затриманий.

Фото: kv.npu.gov.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Київщині під час відпочинку у літньому таборі потонув 10-річний хлопчик.

Згодом у поліції повідомили, що тренер, який відповідав за життя вихованців, вже затриманий.

У пресслужбі ГУ Нацполіції у Київській області проінформували, що вихователю, який відповідав за життя дітей, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 135 КК. У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії.

Крім того, речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова заявила «Суспільному», що дітей забрали з табору, де загинув хлопчик. Правоохоронці перевіряють наявність в організаторів відпочинку дозвільних документів.

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