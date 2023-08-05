Гибель ребенка в летнем лагере в Киевской области: воспитателю грозит до 8 лет лишения свободы

Тренер, отвечавший за жизнь питомцев, уже задержан.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киевской области во время отдыха в летнем лагере утонул 10-летний мальчик.

Позже в полиции сообщили, что отвечавший за жизнь воспитанников тренер уже задержан.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области проинформировали, что воспитателю, отвечавшему за жизнь детей, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК. В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Кроме того, спикер полиции Киевщины Ирина Прянишникова заявила «Суспільному», что детей забрали из лагеря, где погиб мальчик. Правоохранители проверяют наличие у организаторов отдыха разрешительных документов.

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