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Суд решил отстранить ответчика от права на наследование по закону: судебная практика

21:22, 5 августа 2023
Лицо может быть отстранено от права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.
Суд решил отстранить ответчика от права на наследование по закону: судебная практика
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Винницкий апелляционный суд решил отстранить ответчика от права на наследование по закону. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Суд не задовольнив апеляційну скаргу відповідача, а рішення Немирівського районного суду Вінницької області, яким громадянина Ж. як спадкоємця першої черги за законом усунуто від права на спадщину, залишив  без змін.

Суд установив: відповідач не доглядав хвору матір, яка мала інвалідність 1 групи та перебувала у безпорадному стані. Натомість про неї упродовж восьми років піклувався його рідний брат. За словами адвоката відповідача, доказів, що відповідач ухилявся від надання допомоги матері, немає. Тому вважає: позбавити його права на спадкування не можна.

«Однак, відповідно до частини 5 статті 1224 Цивільного кодексу України, за рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані», – йдеться у постанові Вінницького апеляційного суду.

Тож в апеляційній інстанції підтримали висновок Немирівського районного суду Вінницької області, що існують обґрунтовані підстави для застосування такого крайнього заходу як усунення відповідача від права на спадкування за законом після смерті його матері.

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