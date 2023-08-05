Некоторые услуги на портале Дія будут недоступны: когда и почему

На портале Дія будут недоступны три услуги.

Украинцы предупредили, что некоторые услуги на портале Дія будут недоступны некоторое время. Об этом говорится на Телеграм-канале «Дія».

«В реестрах актов гражданского состояния проводят технические работы, так что связанные с ними услуги на портале Дія будут недоступны сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника (7.08)», - говорится в сообщении.

Граждан просят воспользоваться позже следующими сервисами: заявление о браке, єМалятко, дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и об изменении имени.

Ранее сообщалось, как обменять водительское удостоверение через Дію: алгоритм действий и цена услуги.

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