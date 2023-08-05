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Исполнительные органы местного самоуправления несут ответственность за надлежащую реализацию полномочий в сфере охраны окружающей среды: Верховный Суд

Именно на исполнительные органы соответствующего сельского или городского совета возлагаются полномочия по решению вопросов обращения с бытовыми отходами, ликвидации свалок и принятия других мер с целью предотвращения негативного и экологоопасного влияния на земельные участки, - Верховный Суд.

Депутаты намерены решить проблему наличия двух верховных судов в Украине

Верховной Раде в скором времени будет предложено рассмотреть законопроект о решении вопроса наличия в Украине двух верховных судов – Верховного Суда и Верховного Суда Украины.

Верховный Суд высказался о порядке возвращения заказчику на доработку сообщения о начале выполнения строительных работ

Порядок возврата уведомления о начале строительных работ (С1): позиция Верховного Суда.

Кандидатам в Конституционный Суд не будут объяснять, почему их сочли недобропорядочными или некомпетентными, если они сами об этом не попросят

Совещательная группа экспертов сможет отсеять кандидатов в КСУ на этапе проверки добропорядочности и знаний.

БП ВС определила, что обязательным условием при решении вопроса перерегистрации права собственности на ипотечную недвижимость является наличие доказательств получения должником письменного требования банка

Также Большая Палата сделала вывод о применении закона о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

  1. В Украине

Некоторые услуги на портале Дія будут недоступны: когда и почему

17:18, 5 августа 2023
На портале Дія будут недоступны три услуги.
Некоторые услуги на портале Дія будут недоступны: когда и почему
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Украинцы предупредили, что некоторые услуги на портале Дія будут недоступны некоторое время. Об этом говорится на Телеграм-канале «Дія».

«В реестрах актов гражданского состояния проводят технические работы, так что связанные с ними услуги на портале Дія будут недоступны сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника (7.08)», - говорится в сообщении.

Граждан просят воспользоваться позже следующими сервисами: заявление о браке, єМалятко, дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и об изменении имени.

Ранее сообщалось, как обменять водительское удостоверение через Дію: алгоритм действий и цена услуги.

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