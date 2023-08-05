Пенсия в Украине: кто и какие получит доплаты в августе

В 2023 году в Украине уже провели три волны повышения пенсий, но будет ли повышения или доплаты в августе?
Ко Дню Независимости Украины некоторым категориям пенсионеров предусмотрены доплаты. Речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований.
Эти выплаты обычно приурочивались ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.
Также доплаты в августе получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.
В этом году эти выплаты будут в размере от 450 до 3100 грн.
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