Пенсия в Украине: кто и какие получит доплаты в августе

В августе для некоторых граждан при получении пенсии ждет приятный бонус.

В 2023 году в Украине уже провели три волны повышения пенсий, но будет ли повышения или доплаты в августе?

Ко Дню Независимости Украины некоторым категориям пенсионеров предусмотрены доплаты. Речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований.

Эти выплаты обычно приурочивались ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.

Также доплаты в августе получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.

В этом году эти выплаты будут в размере от 450 до 3100 грн.

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