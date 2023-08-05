Пенсія в Україні: хто і які отримає доплати у серпні

У серпні для деяких громадян під час отримання пенсії чекає приємний бонус.

У 2023 році в Україні вже провели три хвилі підвищення пенсій, але чи буде підвищення або доплати у серпні?

До Дня Незалежності України деяким категоріям пенсіонерів передбачено доплати. Йдеться про ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань.

Ці виплати зазвичай приурочувалися до Дня Перемоги та виплачувались у травні, але цього року Кабмін ухвалив рішення перенести виплату на серпень.

Також доплати у серпні отримають ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих.

Цього року ці виплати будуть в розмірі від 450 до 3100 грн.

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