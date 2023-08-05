«Барбі» проти «Оппенгеймера»: який фільм українці дивляться більше

Стрічки «Барбі» та «Оппенгеймера» влаштували гонку за прихильність українців.

Фото: focus.ua

В останні тижні українці ходили у кіно на фільми «Барбі», «Оппенгеймер» та на інші. Але який фільм українці дививляться більше?

За даними forbes.ua, лідером гонки є стрічка «Барбі», на яку було продано понад 453 000 квитків. Бокс-офіс по Україні складає 76,7 млн грн. «Оппенгеймер» зібрав 59,4 млн грн.

За результатами прем’єрного дня «Оппенгеймер» став найбільш касовим фільмом Крістофера Нолана в Україні.

Мережі кінотеатрів Multiplex більший бокс-офіс принесла «Барбі», а у «Планети Кіно» – зворотна ситуація: майже 16 млн грн у «Оппенгеймер» проти 12 млн грн у «Барбі».

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