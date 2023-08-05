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Депутати збираються вирішити проблему наявності двох верховних судів в Україні

Верховній Раді незабаром запропонують розглянути законопроект про вирішення питання наявності в Україні двох верховних судів – Верховного Суду та Верховного Суду України.

Верховний Суд висловився стосовно порядку повернення замовнику на доопрацювання повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Порядок повернення повідомлення про початок будівельних робіт (С1): позиція Верховного Суду.

Кандидатам до Конституційного Суду не будуть пояснювати, чому їх визнали недоброчесними чи некомпетентними, якщо вони самі про це не попросять

Дорадча група експертів зможе відсіяти кандидатів до КСУ на етапі перевірки доброчесності та знань.

ВП ВС визначила, що обов’язковою умовою при вирішенні питання перереєстрації права власності на іпотечну нерухомість є наявність доказів отримання боржником письмової вимоги банку

Також Велика Палата зробила висновок щодо застосування закону про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.

Верховна Рада криміналізувала перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю

Перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю каратиметься штрафом від 1700 до 17000 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

  1. У світі

У Саудівській Аравії розпочався саміт щодо реалізації української Формули миру

16:19, 5 серпня 2023
Мирний саміт щодо України проходить у місті Джидда.
У Саудівській Аравії розпочався саміт щодо реалізації української Формули миру
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У суботу, 5 серпня, в Саудівській Аравії розпочалися мирні переговори щодо України, передає Al Arabiya.

Дводенна зустріч є частиною дипломатичної ініціативи України, спрямованої на те, щоб заручитися підтримкою не тільки основних західних прихильників, а й країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у конфлікті.

«Українська Формула миру містить десять основоположних пунктів, впровадження яких дасть змогу не лише забезпечити мир для України, а й створити механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі», – зазначав раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Загалом у саміті беруть участь радники з національної безпеки та інші високопоставлені чиновники з приблизно 40 країн.

Нагадаємо, у форумі не бере участі росія.

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