У Саудівській Аравії розпочався саміт щодо реалізації української Формули миру

Мирний саміт щодо України проходить у місті Джидда.

У суботу, 5 серпня, в Саудівській Аравії розпочалися мирні переговори щодо України, передає Al Arabiya.

Дводенна зустріч є частиною дипломатичної ініціативи України, спрямованої на те, щоб заручитися підтримкою не тільки основних західних прихильників, а й країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у конфлікті.

«Українська Формула миру містить десять основоположних пунктів, впровадження яких дасть змогу не лише забезпечити мир для України, а й створити механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі», – зазначав раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Загалом у саміті беруть участь радники з національної безпеки та інші високопоставлені чиновники з приблизно 40 країн.

Нагадаємо, у форумі не бере участі росія.

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