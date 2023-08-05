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Уряд пропонує встановити підстави для невнесення даних до Реєстру корупціонерів

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У «Слузі народу» розповіли, що Конституція буде змінена, і там не буде згадок про міста та села

У Конституції після війни не буде міст, селищ чи сіл, - розповіли у «Слузі народу».

Примусове вилучення земель без рішення суду для будівництва критичної інфраструктури: Верховна Рада може схвалити законопроект

Пропонується примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії під час дії воєнного стану та протягом 10 років з дня його припинення здійснювати без рішення суду.

Верховна Рада розширила підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у ЦПК

Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

  1. В Україні

На кордоні з Польщею вилучили партію жіночого взуття на 3,3 мільйона грн, фото

23:58, 5 серпня 2023
У коробках виявили жіноче взуття, а не чоловіче, а вартість товару була вищою.
На кордоні з Польщею вилучили партію жіночого взуття на 3,3 мільйона грн, фото
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Днями на в’їзд в Україну до пункту пропуску «Ягодин» прибув ваговоз з вантажем. Згідно з товаросупровідними документами у напівпричепі вантажівки переміщували чоловіче взуття на суму 76 тисяч доларів.

Проте, розповідають у ДПСУ, прикордонники спільно з представниками митниці виявили у документах неправдиві відомості щодо кількості, ваги і вартості задекларованого товару. До того ж транспортували жіноче взуття, а не чоловіче.

«На загал у коробках виявили майже 11 600 пар взуття замість задекларованих 9 800 пар, а його вага була більшою на 1500 кг. Звісно, вартість також була вищою – більш як 90 тисяч доларів США», - сказано у повідомленні.

За цим фактом працівники митниці склали відповідний протокол.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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