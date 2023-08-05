На кордоні з Польщею вилучили партію жіночого взуття на 3,3 мільйона грн, фото

У коробках виявили жіноче взуття, а не чоловіче, а вартість товару була вищою.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Днями на в’їзд в Україну до пункту пропуску «Ягодин» прибув ваговоз з вантажем. Згідно з товаросупровідними документами у напівпричепі вантажівки переміщували чоловіче взуття на суму 76 тисяч доларів.

Проте, розповідають у ДПСУ, прикордонники спільно з представниками митниці виявили у документах неправдиві відомості щодо кількості, ваги і вартості задекларованого товару. До того ж транспортували жіноче взуття, а не чоловіче.

«На загал у коробках виявили майже 11 600 пар взуття замість задекларованих 9 800 пар, а його вага була більшою на 1500 кг. Звісно, вартість також була вищою – більш як 90 тисяч доларів США», - сказано у повідомленні.

За цим фактом працівники митниці склали відповідний протокол.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.