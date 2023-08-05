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  1. В Украине

На границе с Польшей изъяли партию женской обуви на 3,3 миллиона грн, фото

23:58, 5 августа 2023
В коробках обнаружили женскую обувь, а не мужскую, а стоимость товара была выше.
На границе с Польшей изъяли партию женской обуви на 3,3 миллиона грн, фото
Источник фото: dpsu.gov.ua
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На днях на въезд в Украину в пункт пропуска «Ягодин» прибыл грузовик с грузом. Согласно товаросопроводительным документам, в полуприцепе грузовика перемещали мужскую обувь на сумму 76 тысяч долларов.

Однако, рассказывают в ГНСУ, пограничники совместно с представителями таможни обнаружили в документах ложные сведения относительно количества, веса и стоимости задекларированного товара. К тому же транспортировали женскую обувь, а не мужскую.

«В общей сложности в коробках обнаружили почти 11 600 пар обуви вместо задекларированных 9 800 пар, а его вес был больше на 1500 кг. Конечно, стоимость также была выше – более чем 90 тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

По этому факту работники таможни составили соответствующий протокол.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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