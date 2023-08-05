Из Беларуси улетают российские вертолеты и истребители — СМИ

На данный момент известно, что из Беларуси вылетели 10 вертолетов и 9 истребителей.

У субботу, 5 августа, из Беларуси вылетели девять российских истребителей. Об этом сообщила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Также отмечается, что ранее оттуда улетели 10 вертолетов рф.

По данным источника, воздушные судна уже пересекли границу с россией.

«Беларускі Гаюн» посчитал, что в Беларуси раньше было минимум 11 вертолетов ВКС рф, вероятно, остался один.

Также мониторинговая группа добавляет, что в районе 13:30 с аэродрома «Барановичи» взлетело 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС рф.

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