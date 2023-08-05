Какие виды оружия можно будет задекларировать, а какие нет – в МВД объяснили

Задекларировать гранатомет не получится.

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Законопроект о порядке получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием призван защитить от уголовной ответственности граждан. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

«Разработанный законопроект имеет две цели, но в первую очередь — это защитить граждан Украины от уголовной ответственности, поскольку мы знаем, что законодательство, в частности 263 статья уголовного кодекса Украины, устанавливает, что за незаконное обращение или незаконный оборот огнестрельного оружия установлена ответственность», - отметил Драпятый.

Также заместитель Министра рассказал, что вторая цель этого законопроекта – это усиление контроля со стороны органов государственной власти по объему соответствующего оружия.

«Если гражданин Украины имеет незарегистрированное оружие, он должен обратиться в подразделения полиции с этим оружием, задекларировать его в органах Национальной полиции. Полиция возьмет на учет это оружие и вернет его гражданину на период военного положения. Но после завершения военного положения гражданин должен будет сдать все оружие назад, органам государства, в частности, полиции», - сказал он.

Кроме этого, Богдан Драпятый подчеркнул, что не все виды оружия можно будет задекларировать:

«Гражданин сможет задекларировать такие виды оружия, как боевой пистолет, как автомат, как снайперская винтовка соответствующего калибра. В то же время, оружие, которое мы называем военным, а также гранатометы, пулеметы и взрывоопасные вещества задекларировать невозможно».

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