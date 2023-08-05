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Які види зброї можна буде задекларувати, а які ні – у МВС пояснили

23:02, 5 серпня 2023
Задекларувати гранатомет не вийде.
Які види зброї можна буде задекларувати, а які ні – у МВС пояснили
Зображення: freepik.com
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Законопроект про порядок отримання, декларування і поводження з вогнепальною зброєю покликаний захистити від кримінальної відповідальності громадян. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драпʼятий

«Розроблений законопроект має дві мети, але в першу чергу — це захистити громадян України від кримінальної відповідальності, оскільки ми знаємо, що законодавство, зокрема 263 стаття кримінального кодексу України встановлює, що за незаконне поводження або незаконний обіг вогнепальної зброї встановлена відповідальність», - зазначив Драпʼятий.

Також заступник Міністра розповів, що друга мета цього законопроекту, це посилення контролю з боку органів державної влади за обсягом відповідної зброї.

«Якщо громадянин України має незареєстровану зброю, він повинен звернутися до підрозділів поліції із цією зброєю, задекларувати її в органах Національної поліції. Поліція візьме на облік цю зброю і поверне її громадянину на період воєнного стану. Але після завершення воєнного стану громадянин повинен буде здати всю зброю назад, органам держави, зокрема поліції», - сказав він.

Окрім цього, Богдан Драпʼятий наголосив, що не всі види зброї можна буде задекларувати:

«Громадянин зможе задекларувати такі види зброї, як бойовий пістолет, як автомат, як снайперська гвинтівка відповідного калібру. Водночас зброя, яку ми називаємо військовою, а також гранатомети, кулемети і вибухонебезпечні речовини задекларувати неможливо».

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