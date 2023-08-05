Зсув ґрунту в Грузії: серед загиблих є українка — МЗС

Правоохоронці шукають дитину українки, яка теж була у зоні стихійного лиха.

Фото: NEWSGEORGIA

Як раніше повідомлялося, у грузинському селищі Шові 3 серпня стався зсув ґрунту. У регіоні пошкоджено лінії електропередачі, зруйновано дороги та мости.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ повідомили, що внаслідок інциденту загинула громадянка України. Наразі правоохоронці шукають її дитину.

«Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії», - йдеться у повідомленні.

Посольство України в Грузії вже встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла.

Крім того, дипломати перевіряють, чи не було інших українців у курортному селищі Шові.

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