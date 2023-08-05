Оползень в Грузии: среди погибших есть украинка — МИД

Правоохранители ищут ребенка украинки, который тоже был в зоне стихийного бедствия.

Фото: NEWSGEORGIA

Как ранее сообщалось, в грузинском поселке Шови 3 августа произошел оползень. В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты.

В пресс-службе Министерства иностранных дел сообщили, что в результате инцидента погибла гражданка Украины. В настоящее время правоохранители ищут ее ребенка.

«В результате оползня в поселке Шови погибла украинка. Продолжаются поиски его ребенка, который также находился в месте трагедии», - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Грузии уже установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела.

Кроме того, дипломаты проверяют, не было ли других украинцев в курортном поселке Шови.

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