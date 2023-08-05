Необходимо ли увеличение заработной платы госслужащих для уменьшения коррупционных рисков на роботе – опрос

Комментарии респондентов в основном касались двух взглядов на проблему взаимосвязи между уровнем заработной платы госслужащих и коррупционными действиями.

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52% опрошенных граждан согласились, что необходимо увеличение заработной платы должностных лиц органов государственной власти, в т. ч. для уменьшения коррупционных рисков при реализации своих полномочий. Об этом говорится в результатах онлайн-опроса.

В то же время треть опрошенных (32%) не согласны с этим утверждением, а 16% опрошенных не смогли определиться со своей позицией, что может свидетельствовать о наличии других подходов, которые они считают более эффективными для борьбы с коррупцией.

Комментарии респондентов в основном касались двух взглядов на проблему взаимосвязи между уровнем заработной платы госслужащих и коррупционными действиями.

Первая часть респондентов аргументировала позицию о том, что зарплата не влияет на уровень коррупции в органах власти и необходимо повышать ответственность, в т. ч. за коррупционные действия. Высокие зарплаты не гарантируют отсутствие коррупции. Другая часть опрошенных доказывала необходимость увеличения зарплаты госслужащим ввиду ее низкого уровня и значительную нагрузку и ответственность. Высокая зарплата будет стимулировать добросовестно выполнять свои обязанности и ценить работу.

Среди альтернативных путей борьбы с коррупцией, по мнению опрашиваемых, возможно:

Ужесточение ответственности в т. ч. уголовной за коррупционные преступления. Введение персональной ответственности госслужащих за свои деяния. Обеспечение неотвратимости наказания. Усовершенствование системы декларирования доходов госслужащих и членов их семей, включая подтверждение полученного состояния. Введение льгот и других средств стимулирования для госслужащих.

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