Чи необхідно збільшення заробітної плати держслужбовців для зменшення корупційних ризиків на роботі – опитування

Коментарі респондентів в основному стосувалися двох поглядів на проблему взаємозв’язку між рівнем заробітної плати держслужбовців та корупційними діяннями.

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52% опитаних громадян погодилися, що необхідно збільшення заробітної плати посадових осіб органів державної влади, у т. ч. для зменшення корупційних ризиків при реалізації ними своїх повноважень. Про це йдеться в результатах онлайн-опитування.

Водночас третина опитаних (32%) не погоджується з цим твердженням, а 16% опитаних не змогли визначитися із своєю позицією, що може свідчити про наявність інших підходів, які вони вважають більш ефективними для боротьби з корупцією

Коментарі респондентів в основному стосувалися двох поглядів на проблему взаємозв’язку між рівнем заробітної плати держслужбовців та корупційними діяннями.

Перша частина респондентів аргументувала позицію про те, що зарплатня не впливає на рівень корупції в органах влади і необхідно підвищувати відповідальність, у т. ч. за корупційні діяння. Високі зарплати не гарантують відсутності корупції. Інша частина опитаних доводила необхідність збільшення зарплатні держслужбовцям з огляду на її низький рівень та значне навантаження та відповідальність. Висока зарплатня буде стимулювати сумлінно виконувати свої обов’язки та цінувати роботу.

Серед альтернативних шляхів боротьби з корупцією на думку опитуваних можливо:

Посилення відповідальності у т. ч. кримінальної за корупційні злочини. Запровадження персональної відповідальності держслужбовців за свої дії. Забезпечення невідворотності покарання. Удосконалення системи декларування доходів держслужбовців та членів їх родин включно із підтвердженням отриманих статків. Запровадження пільг та інших засобів стимулювання для держслужбовців.

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