Чи необхідно збільшення заробітної плати держслужбовців для зменшення корупційних ризиків на роботі – опитування

52% опитаних громадян погодилися, що необхідно збільшення заробітної плати посадових осіб органів державної влади, у т. ч. для зменшення корупційних ризиків при реалізації ними своїх повноважень. Про це йдеться в результатах онлайн-опитування.
Водночас третина опитаних (32%) не погоджується з цим твердженням, а 16% опитаних не змогли визначитися із своєю позицією, що може свідчити про наявність інших підходів, які вони вважають більш ефективними для боротьби з корупцією
Коментарі респондентів в основному стосувалися двох поглядів на проблему взаємозв’язку між рівнем заробітної плати держслужбовців та корупційними діяннями.
- Перша частина респондентів аргументувала позицію про те, що зарплатня не впливає на рівень корупції в органах влади і необхідно підвищувати відповідальність, у т. ч. за корупційні діяння. Високі зарплати не гарантують відсутності корупції.
- Інша частина опитаних доводила необхідність збільшення зарплатні держслужбовцям з огляду на її низький рівень та значне навантаження та відповідальність. Висока зарплатня буде стимулювати сумлінно виконувати свої обов’язки та цінувати роботу.
Серед альтернативних шляхів боротьби з корупцією на думку опитуваних можливо:
- Посилення відповідальності у т. ч. кримінальної за корупційні злочини.
- Запровадження персональної відповідальності держслужбовців за свої дії.
- Забезпечення невідворотності покарання.
- Удосконалення системи декларування доходів держслужбовців та членів їх родин включно із підтвердженням отриманих статків.
- Запровадження пільг та інших засобів стимулювання для держслужбовців.
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