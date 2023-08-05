Із Білорусі вилітають російські вертольоти та винищувачі — ЗМІ

Наразі відомо, що із Білорусі вилетіли 10 вертольотів і 9 винищувачів.

У суботу, 5 серпня, з Білорусі вилетіли дев'ять російських винищувачів. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Також наголошується, що раніше звідти відлетіли десять вертольотів рф.

За даними джерела, повітряні судна вже перетнули кордон із росією.

«Беларускі Гаюн» порахував, що у Білорусі раніше було щонайменше 11 вертольотів ВКС росії, мабуть, залишився один.

Також моніторингова група додає, що в районі 13:30 з аеродрому «Барановичі» злетіло 9 винищувачів Су-34 та Су-30СМ ВКС рф.

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