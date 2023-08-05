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Исполнительные органы местного самоуправления несут ответственность за надлежащую реализацию полномочий в сфере охраны окружающей среды: Верховный Суд

Именно на исполнительные органы соответствующего сельского или городского совета возлагаются полномочия по решению вопросов обращения с бытовыми отходами, ликвидации свалок и принятия других мер с целью предотвращения негативного и экологоопасного влияния на земельные участки, - Верховный Суд.

Депутаты намерены решить проблему наличия двух верховных судов в Украине

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  1. В мире

В Саудовской Аравии начался саммит по реализации украинской Формулы мира

16:19, 5 августа 2023
Мирный саммит по Украине проходит в городе Джидда.
В Саудовской Аравии начался саммит по реализации украинской Формулы мира
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В субботу, 5 августа, в Саудовской Аравии начались мирные переговоры по Украине, передает Al Arabiya.

Двухдневная встреча является частью дипломатической инициативы Украины, направленной на то, чтобы заручиться поддержкой не только основных западных сторонников, но и стран Юга, которые не желают принимать чью-либо сторону в конфликте.

«Украинская Формула мира включает в себя десять основополагающих пунктов, внедрение которых позволит не только обеспечить мир для Украины, но и создать механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», – отмечал ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В саммите принимают участие советники по национальной безопасности и других высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран.

Напомним, в форуме не принимает участие россия.

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