В Саудовской Аравии начался саммит по реализации украинской Формулы мира

Мирный саммит по Украине проходит в городе Джидда.

В субботу, 5 августа, в Саудовской Аравии начались мирные переговоры по Украине, передает Al Arabiya.

Двухдневная встреча является частью дипломатической инициативы Украины, направленной на то, чтобы заручиться поддержкой не только основных западных сторонников, но и стран Юга, которые не желают принимать чью-либо сторону в конфликте.

«Украинская Формула мира включает в себя десять основополагающих пунктов, внедрение которых позволит не только обеспечить мир для Украины, но и создать механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», – отмечал ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В саммите принимают участие советники по национальной безопасности и других высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран.

Напомним, в форуме не принимает участие россия.

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