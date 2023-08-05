«Барби» против «Оппенгеймера»: какой фильм украинцы смотрят больше

Ленты «Барби» и «Оппенгеймер» устроили гонку за благосклонность украинцев.

Фото: focus.ua

В последние недели украинцы ходили в кино на фильмы «Барби», «Оппенгеймер» и другие. Но какой фильм украинцы смотрят больше?

По данным forbes.ua, лидером гонки является лента «Барби», на которую было продано более 453 000 билетов. Бокс-офис по Украине составляет 76,7 млн. грн. «Оппенгеймер» собрал 59,4 млн грн.

По результатам премьерного дня «Оппенгеймер» стал самым кассовым фильмом Кристофера Нолана в Украине.

Сети кинотеатров Multiplex больший бокс-офис принесла «Барби», а у «Планеты Кино» – обратная ситуация: почти 16 млн грн у «Оппенгеймера» против 12 млн грн у «Барби».

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