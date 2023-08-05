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Исполнительные органы местного самоуправления несут ответственность за надлежащую реализацию полномочий в сфере охраны окружающей среды: Верховный Суд

Именно на исполнительные органы соответствующего сельского или городского совета возлагаются полномочия по решению вопросов обращения с бытовыми отходами, ликвидации свалок и принятия других мер с целью предотвращения негативного и экологоопасного влияния на земельные участки, - Верховный Суд.

Депутаты намерены решить проблему наличия двух верховных судов в Украине

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  1. Общество

«Барби» против «Оппенгеймера»: какой фильм украинцы смотрят больше

16:59, 5 августа 2023
Ленты «Барби» и «Оппенгеймер» устроили гонку за благосклонность украинцев.
«Барби» против «Оппенгеймера»: какой фильм украинцы смотрят больше
Фото: focus.ua
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В последние недели украинцы ходили в кино на фильмы «Барби», «Оппенгеймер» и другие. Но какой фильм украинцы смотрят больше?

По данным forbes.ua, лидером гонки является лента «Барби», на которую было продано более 453 000 билетов. Бокс-офис по Украине составляет 76,7 млн. грн. «Оппенгеймер» собрал 59,4 млн грн.

По результатам премьерного дня «Оппенгеймер» стал самым кассовым фильмом Кристофера Нолана в Украине.

Сети кинотеатров Multiplex больший бокс-офис принесла «Барби», а у «Планеты Кино» – обратная ситуация: почти 16 млн грн у «Оппенгеймера» против 12 млн грн у «Барби».

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