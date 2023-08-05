Деякі послуги на порталі Дія будуть недоступні: коли та чому

На порталі Дія будуть недоступні три послуги.

Українців попередили, що деякі послуги на порталі Дія будуть недоступні деякий час. Про це йдеться на Телеграм-каналі «Дія».

«У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі Дія будуть недоступні сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка (7.08)», - сказано у повідомленні.

Громадян просять скористатися пізніше такими сервісами: заява про шлюб, єМалятко, дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені.

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