$8500 за «билет» за границу для уклониста: на Одесщине разоблачили дельца

За деньги «бизнесмен» обещал снятие с военного учета с изготовлением документов для выезда за границу.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Одесской области полицейские разоблачили злоумышленника, который помогал мужчинам в незаконном выезде за границу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Цена «услуги» мужчины составляла 8500 долларов США. За эти деньги он обещал снятие с военного учета с изготовлением документов для выезда за границу.

«Фигурант предлагал повлиять на должностных лиц центра комплектования для принятия решения о снятии мужчины призывного возраста с военного учета по состоянию здоровья и изготовлению документов, разрешающих беспрепятственное пересечение государственной границы Украины.

2 августа мужчина был задержан при получении 8500 долларов США», - говорится в сообщении.

«Бизнесмену» сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием), ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теперь злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Ранее сообщалось, что на Черкассщине суд направлен обвинительный акт в отношении врача, обещавшего оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды.

Добавим, в Полтавской области разоблачили на взятке 4000 доларов США начальника хирургического кабинета одной из воинских частей.

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