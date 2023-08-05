Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини кроки щодо відновлення зернової угоди

Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Хаканом Фіданом.

Фото: haberturk.com

У суботу, 5 серпня, глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Про це повідомило турецьке видання Haber Turk.

Під час розмови дипломати обговорили кроки, які можуть бути здійснені для відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилися про використання хорватських портів для експорту зерна.

Додамо, ізраїльське судно, минувши «блокаду» росією Чорного моря, стало в одному з українських зернових портів Дунаю.

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