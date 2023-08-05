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Виконавчі органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за належну реалізацію повноважень у сфері охорони довкілля: Верховний Суд

Саме на виконавчі органи відповідної сільської або міської ради покладаються повноваження щодо вирішення питань поводження з побутовими відходами, ліквідації сміттєзвалищ та вжиття інших заходів з метою запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки, - Верховний Суд.

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  1. В Україні

Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини кроки щодо відновлення зернової угоди

18:13, 5 серпня 2023
Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Хаканом Фіданом.
Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини кроки щодо відновлення зернової угоди
Фото: haberturk.com
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У суботу, 5 серпня, глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Про це повідомило турецьке видання Haber Turk.

Під час розмови дипломати обговорили кроки, які можуть бути здійснені для відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилися про використання хорватських портів для експорту зерна.

Додамо, ізраїльське судно, минувши «блокаду» росією Чорного моря, стало в одному з українських зернових портів Дунаю.

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