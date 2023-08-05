В Украине возобновят подачу финансовой отчетности для политических партий

Отчеты политических партий будет проверять НАПК.

В Украине планируется возобновить подачу финансовой отчетности для всех политических партий. Об этом говорится на Телеграм-канале «Слуги народа».

Народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов отметил, что отчеты политических партий будет проверять НАПК.

«Закон предусматривает, что он вступает в действие через 60 дней и еще 90 дней имеют политические партии, которые представлены в парламенте, для того чтобы подать соответствующие отчеты. 120 дней имеют все другие политические партии, которые есть в Украине для того, чтобы подать отчетность», - сказал Маслов.

«Чрезвычайно важно для того, чтобы люди видели, кто получает финансирование, от кого получает, куда направляют соответствующие средства, политические партии», - добавил Маслов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в «Слуге народа» хотят возобновить финансовую отчетность партий перед НАПК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.