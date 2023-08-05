Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
У гражданских лиц, имеющих незадекларированное оружие и боеприпасы, будет месяц на их декларирование или сдачу

В законе установят, что гражданским лицам запрещается носить, хранить, перевозить, применять огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сведения о которых отсутствуют в реестрах и базах данных МВД или не задекларированы в органах Национальной полиции, на территории, где не ведутся боевые действия.

Исполнительные органы местного самоуправления несут ответственность за надлежащую реализацию полномочий в сфере охраны окружающей среды: Верховный Суд

Именно на исполнительные органы соответствующего сельского или городского совета возлагаются полномочия по решению вопросов обращения с бытовыми отходами, ликвидации свалок и принятия других мер с целью предотвращения негативного и экологоопасного влияния на земельные участки, - Верховный Суд.

Депутаты намерены решить проблему наличия двух верховных судов в Украине

Верховной Раде в скором времени будет предложено рассмотреть законопроект о решении вопроса наличия в Украине двух верховных судов – Верховного Суда и Верховного Суда Украины.

Верховный Суд высказался о порядке возвращения заказчику на доработку сообщения о начале выполнения строительных работ

Порядок возврата уведомления о начале строительных работ (С1): позиция Верховного Суда.

Кандидатам в Конституционный Суд не будут объяснять, почему их сочли недобропорядочными или некомпетентными, если они сами об этом не попросят

Совещательная группа экспертов сможет отсеять кандидатов в КСУ на этапе проверки добропорядочности и знаний.

  1. В Украине
  2. / Законодательство

В Украине возобновят подачу финансовой отчетности для политических партий

19:29, 5 августа 2023
Отчеты политических партий будет проверять НАПК.
В Украине возобновят подачу финансовой отчетности для политических партий
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине планируется возобновить подачу финансовой отчетности для всех политических партий. Об этом говорится на Телеграм-канале «Слуги народа».

Народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов отметил, что отчеты политических партий будет проверять НАПК.

«Закон предусматривает, что он вступает в действие через 60 дней и еще 90 дней имеют политические партии, которые представлены в парламенте, для того чтобы подать соответствующие отчеты. 120 дней имеют все другие политические партии, которые есть в Украине для того, чтобы подать отчетность», - сказал Маслов.

 «Чрезвычайно важно для того, чтобы люди видели, кто получает финансирование, от кого получает, куда направляют соответствующие средства, политические партии», - добавил Маслов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в «Слуге народа» хотят возобновить финансовую отчетность партий перед НАПК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео