В Тульской и Калужской областях рф прогремели мощные взрывы, видео

В россии снова раздаются взрывы.

В субботу, 5 августа, в Тульской и Калужской областях россии прогремели взрывы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Также они обнародовали видео, на которых видны следы от ракет.

Некоторые местные жители отмечают, что у них работала система ПВО. Другие говорят, что видели самолет.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер.

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