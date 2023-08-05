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У гражданских лиц, имеющих незадекларированное оружие и боеприпасы, будет месяц на их декларирование или сдачу

В законе установят, что гражданским лицам запрещается носить, хранить, перевозить, применять огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сведения о которых отсутствуют в реестрах и базах данных МВД или не задекларированы в органах Национальной полиции, на территории, где не ведутся боевые действия.

Исполнительные органы местного самоуправления несут ответственность за надлежащую реализацию полномочий в сфере охраны окружающей среды: Верховный Суд

Именно на исполнительные органы соответствующего сельского или городского совета возлагаются полномочия по решению вопросов обращения с бытовыми отходами, ликвидации свалок и принятия других мер с целью предотвращения негативного и экологоопасного влияния на земельные участки, - Верховный Суд.

Депутаты намерены решить проблему наличия двух верховных судов в Украине

Верховной Раде в скором времени будет предложено рассмотреть законопроект о решении вопроса наличия в Украине двух верховных судов – Верховного Суда и Верховного Суда Украины.

Верховный Суд высказался о порядке возвращения заказчику на доработку сообщения о начале выполнения строительных работ

Порядок возврата уведомления о начале строительных работ (С1): позиция Верховного Суда.

Кандидатам в Конституционный Суд не будут объяснять, почему их сочли недобропорядочными или некомпетентными, если они сами об этом не попросят

Совещательная группа экспертов сможет отсеять кандидатов в КСУ на этапе проверки добропорядочности и знаний.

  1. В мире

В Тульской и Калужской областях рф прогремели мощные взрывы, видео

19:48, 5 августа 2023
В россии снова раздаются взрывы.
В Тульской и Калужской областях рф прогремели мощные взрывы, видео
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В субботу, 5 августа, в Тульской и Калужской областях россии прогремели взрывы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Также они обнародовали видео, на которых видны следы от ракет.

Некоторые местные жители отмечают, что у них работала система ПВО. Другие говорят, что видели самолет.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер.

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