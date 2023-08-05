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Принудительное изъятие земель без решения суда для строительства критической инфраструктуры: Верховная Рада может одобрить законопроект

Предлагается принудительное изъятие, отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, по мотивам общественной необходимости для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории во время действия военного положения и в течение 10 лет со дня его прекращения осуществлять без решения суда.

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В Киеве начали монтаж тризуба на щит Родины-матери, видео

20:45, 5 августа 2023
На монумент «Родина-мать» начали поднимать тризубец.
В Киеве начали монтаж тризуба на щит Родины-матери, видео
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В субботу, 5 августа, в Киеве начали установку трезубца на щит «Родины-матери» – на данный момент осуществляется поднятие герба на монумент. Видео поднятия тризубца публикуют местные жители в социальных сетях.

Установку тризубца несколько раз переносили из-за сильных порывов ветра.

Представитель компании, занимающейся установкой тризубца, сообщил, что сам процесс подъема займет 15−20 мин, а закрепление — еще три часа.

ОБНОВЛЕНО 22:10

Герб Украины подняли до первого уровня – на 24 метра. Продолжить работы должны в воскресенье, 6 августа.

Ранее сообщалось, что монумент «Родина-мать» в Киеве хотят переименовать на «Украина-мать».

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