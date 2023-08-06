На монумент «Родина-мать» в Киеве установили трезубец: фото и видео

Монтажные работы планируют завершить ко Дню флага Украины - 23 августа.

В воскресенье, 6 августа, в Киеве на монументе «Родина-мать» вместо демонтированного советского символа был установлен украинский герб. Фото и видео распространяют по сети.

Трезубец доставили к монументу вечером 5 августа. Однако из-за невозможности закрепить герб в темный период суток монтажные работы перенесли на утро. Уже сегодня работа завершена.

Монтажные работы планируют завершить ко Дню флага Украины - 23 августа.

Видео: Ян Доброносов

Ранее сообщалось, что монумент «Родина-мать» в Киеве хотят переименовать на «Украина-мать».

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