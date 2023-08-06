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В Украине отмечают День Воздушных Сил ВСУ

08:54, 6 августа 2023
Украинцы поздравляют защитников нашего неба.
В Украине отмечают День Воздушных Сил ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
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В воскресенье, 6 августа, Украина отмечает День Военно-Воздушных сил Вооруженных Сил. В состав ВВС входят бомбардировочная, разведывательная, транспортная и штурмовая авиация, специальные воздушные войска и ПВО.

Впервые посвященный Военно-воздушным силам праздник основал президент Леонид Кучма в 1997 году. Праздник отмечали 2 июля. Затем в 2010 году Виктор Ющенко издал новый указ, сменив дату праздника на первое воскресенье августа. В 2023 году это 6 августа.

Первый военный флот был создан в Украине еще в 1917 году при существовании УНР. Его командующим был военный летчик Виктор Павленко.

После обретения независимости в 1991 году история ВВС возобновилась, военная авиация Украины была одной из самых многочисленных в Европе. В 2014 году после аннексии Крыма Украина потеряла часть авиатехники, базировавшейся на полуострове. После начала российско-украинской войны в 2014 году ВВС Украины регулярно принимают участие в боевых операциях, а украинские пилоты показывают мастерство воздушного боя. Командующим ВВС Украины сейчас генерал-лейтенант Николай Олещук.

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