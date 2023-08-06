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Масштабная российская атака: ПВО уничтожило 30 крылатых ракет и 27 «шахедов»

08:19, 6 августа 2023
рф применила 70 воздушных целей для ночной атаки по украинским территориям.
Масштабная российская атака: ПВО уничтожило 30 крылатых ракет и 27 «шахедов»
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Российские оккупационные войска в ночь на воскресенье, 6 августа, применили 70 воздушных целей для атак по украинским территориям. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Силы противовоздушной обороны, отражая атаки россиян, уничтожили 13 крылатых ракет «Калибр» 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

«В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования «Калибр» и 3 аэробалистические ракеты Х-47 «Кинжал». 12 из 14 «Калибров» были уничтожены противовоздушной обороной. Что касается «Кинжалов», информацию не обнародуем.

В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления, крылатыми ракетами «Калибр» – с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС. из района Каспия.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-10 /х555".

Отмечается, что всего с вечера 5-го по утром 6-го августа враг применил 70 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной уничтожено 13 крылатых ракет «Калибр» 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 27 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

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