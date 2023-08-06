Масштабна російська атака: ППО знищила 30 крилатих ракет і 27 «шахедів»

рф застосувала 70 повітряних цілей для нічної атаки по українських територіях.

Російські окупаційні війська в ніч на неділю, 6 серпня, застосували 70 повітряних цілей для атак по українських територіях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаки росіян, знищили 13 крилатих ракет «Калібр"» 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

«У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та 3 аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал». 12 із 14 «Калібрів» було знищено протиповітряною обороною. Щодо «Кинджалів» інформацію не оприлюднюємо.

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555".

Зазначається, що загалом з вечора 5-го по по ранок 6-го серпня ворог застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною знищено13 крилатих ракет «Калібр"» 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

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