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Премии работников аппаратов судов могут возрасти до 40% во второй половине 2023 года – ГСА

21:00, 5 августа 2023
Для повышения уровня стимулирующих выплат необходимо 548,8 млн. гривен.
Премии работников аппаратов судов могут возрасти до 40% во второй половине 2023 года – ГСА
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В Государственной судебной администрации заявили о вероятном повышении размера стимулирующих выплат для работников аппаратов судов.

Как рассказал 28 июля во время встречи с руководителями органов судейского управления и председателями апелляционных судов и. о. главы ГСА Максим Пампура, в 2023 году уровень стимулирующих выплат для работников аппаратов судов запланирован на уровне 18% от оклада.

Однако, по данным Государственной казначейской службы, по состоянию на 26 июля 2023 года с учетом остатка, к началу года уже выполнен план по поступлениям средств в специальный фонд государственного бюджета.

При сохранении положительной динамики поступления средств в специальный фонд бюджета, ГСА планирует повысить уровень стимулирующих выплат для работников аппаратов судов в 2023 году с 18% до 40%.

Для повышения стимулирующих выплат ГСА необходимо дополнительно 548,8 млн. гривен.

Напомним, что одной из ключевых проблем судебной власти Украины является низкий уровень заработной платы у работников аппаратов судов. Большинство работников аппаратов судов получают заработную плату в размере 5-7 тысяч гривен.

Такое положение дел привело к тому, что работники аппаратов судов даже инициировали петицию с призывом наконец-то изменить подходы к выплате заработной платы работникам аппаратов судов. Впрочем, хотя петиция и набрала необходимые 25 тыс. голосов, но пока она не рассмотрена Президентом.

Так же, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», ранее в ГСА объяснили, почему размер премий в структурных подразделениях ГСА в 2022 году был значительно больше, чем в местных судах.

Автор Вячеслав Хрипун

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