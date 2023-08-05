В центре Москвы стоит столб дыма: появилось видео пожара

В столице страны-оккупанта случился необычный пожар.

В субботу, 5 августа, в центре Москвы произошел необычный пожар - горел люксовый Lamborghini видео пожара опубликовали местные жители в социальных сетях.

Спасатели сообщили, что площадь возгорания составляет три квадрата (то есть весь автомобиль). Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Стоит отметить, что цена на люксовые автомобили Lamborghini стартуют от $ 280 000. Самый дорогой автомобиль этой марки стоит $9,5 миллионов.

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