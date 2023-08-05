У центрі Москви стоїть стовп диму: з'явилося відео пожежі

У столиці країни-окупанта сталася незвичайна пожежа.

У суботу, 5 серпня, в центрі Москви сталася незвичайна пожежа - горіла люксова Lamborghini. Відео пожежі опублікували місцеві жителі в соціальних мережах.

Рятувальники повідомили, що площа займання становить три квадрати (тобто весь автомобіль). Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

Варто зазначити, що ціна на люксові автомобілі Lamborghini стартують від $280 000. Найдорожчий автомобіль цієї марки коштує $9,5 мільйонів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.