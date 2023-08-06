Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

Депутати пропонують зупинити щодо військовослужбовців виконавчі провадження та зняти накладені арешти на рахунки

Пропонується зупинити стосовно військовослужбовців всі виконавчі провадження, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та зняти накладені арешти на рахунки.

Премії працівників апаратів судів можуть зрости до 40% у другій половині 2023 року – ДСА

Для підвищення рівня стимулюючих виплат необхідно 548,8 млн. гривень

У цивільних осіб, які мають не задекларовану зброю та боєприпаси, буде місяць на їх декларування або здачу

У законі встановлять, що цивільним особам забороняється носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні в реєстрах і базах даних МВС чи які не задекларовані в органах Національної поліції, на території, де не ведуться бойові дії.

Виконавчі органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за належну реалізацію повноважень у сфері охорони довкілля: Верховний Суд

Саме на виконавчі органи відповідної сільської або міської ради покладаються повноваження щодо вирішення питань поводження з побутовими відходами, ліквідації сміттєзвалищ та вжиття інших заходів з метою запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки, - Верховний Суд.

  1. Суспільство
  2. / В Україні

В Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ

08:54, 6 серпня 2023
Українці поздоровляють захисників нашого неба.
В Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У неділю, 6 серпня, Україна відзначає День Військово-Повітряних сил Збройних сил. До складу ВПС входять бомбардувальна, розвідувальна, транспортна та штурмова авіація, спеціальні повітряні війська та ППО.

Вперше присвячене Військово-повітряним силам свято заснував президент Леонід Кучма у 1997 році. Свято відзначали 2 липня. Потім 2010 року Віктор Ющенко видав новий указ, змінивши дату свята на першу неділю серпня. В 2023 році це 6 серпня.

Перший військовий флот був створений в Україні ще в 1917 році за часів існування УНР. Його командувачем був військовий льотчик Віктор Павленко.

Після здобуття незалежності у 1991 році історія ВПС відновилася, військова авіація України була однією з найчисленніших у Європі. В 2014 році після анексії Криму Україна втратила частину авіатехніки, яка базувалася на півострові. Після початку російсько-української війни у 2014 році ВПС України регулярно беруть участь у бойових операціях, а українські пілоти показують майстерність повітряного бою. Командувачем ВПС України нині є генерал-лейтенант Микола Олещук.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    суддя Київського районного суду м. Одеси