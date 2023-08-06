В Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ

Українці поздоровляють захисників нашого неба.

Фото: Генштаб ЗСУ

У неділю, 6 серпня, Україна відзначає День Військово-Повітряних сил Збройних сил. До складу ВПС входять бомбардувальна, розвідувальна, транспортна та штурмова авіація, спеціальні повітряні війська та ППО.

Вперше присвячене Військово-повітряним силам свято заснував президент Леонід Кучма у 1997 році. Свято відзначали 2 липня. Потім 2010 року Віктор Ющенко видав новий указ, змінивши дату свята на першу неділю серпня. В 2023 році це 6 серпня.

Перший військовий флот був створений в Україні ще в 1917 році за часів існування УНР. Його командувачем був військовий льотчик Віктор Павленко.

Після здобуття незалежності у 1991 році історія ВПС відновилася, військова авіація України була однією з найчисленніших у Європі. В 2014 році після анексії Криму Україна втратила частину авіатехніки, яка базувалася на півострові. Після початку російсько-української війни у 2014 році ВПС України регулярно беруть участь у бойових операціях, а українські пілоти показують майстерність повітряного бою. Командувачем ВПС України нині є генерал-лейтенант Микола Олещук.

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