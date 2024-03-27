Мобілізація буде з 25 років, а не з 18 – Міноборони пояснило, що 18-річні зможуть обрати час проходження базової військової служби

Мобілізації з 18 років не буде – Міноборони пояснило, що 18-річні отримають відстрочку.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Міністерство оборони вирішило випустити роз’яснення стосовно того, з якого віку чоловіку підлягатимуть мобілізації на фоні чуток, що будуть мобілізувати 18-річних хлопців.

Так, Міноборони пояснило, що передбачає законопроект № 10449 про мобілізацію та військову підготовку. А саме:

Мобілізація пропонується від 25 до 60 років

З 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка

Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян

Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний

Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби

Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет з нацбезпеки розглянув правки до законопроекту про мобілізацію щодо звільнення з військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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